Os bombeiros ‘magos’ visitan os nenos hospitalizados no Provincial

Visita dos bombeiros de Pontevedra aos pacientes da área infantil do Hospital Provincial © PontevedraViva / Área sanitaria de Pontevedra

A área de Pediatría do Hospital Provincial xa se prepara para a chegada dos Reis Magos na noite do venres, pero coma aperitivo a unha xornada tan especial recibiu este xoves a visita dos Bombeiros de Pontevedra.

Os profesionais de emerxencias do Parque municipal de Pontevedra, que por primeira vez nestas datas levaron agasallos aos nenos que permanecen ingresados no centro hospitalario pontevedrés, e compartiron con eles uns momentos entretidos nos que esquecerse das súas doenzas.

Nesta ocasión, a chegada dos bombeiros ao Provincial foi máis espectacular que o pasado mes de maio –na conmemoración do Día do Neno Hospitalizado-, xa que acadaron os permisos para trasladarse no camión de altura ata a rúa Joaquín Costa e despregar a escala ata a galería do segundo andar do Hospital Provincial, onde a cativada tivo a oportunidade de velos chegar e recibir os agasallos a través dunha das fiestras.

Outro grupo de bombeiros entrou a pe no edificio, vestidos co traxe de incendios e o equipo de respiración, para que os rapaces hospitalizados puidesen coñecer e mesmo probar o equipamento dos efectivos de extinción de incendios e emerxencias da cidade.

Así mesmo, nesta visita, na que estivo presente a directora asistencial da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, a doutora Susana Romero Yuste, xunto con outros responsables sanitarios, os Bombeiros de Pontevedra fixeron entrega dalgúns xoguetes para a aula de actividades de área de Pediatría-Escolares do hospital pontevedrés.

Esta iniciativa está organizada pola Asociación Cultural Deportiva Bombeiros de Pontevedra, unha entidade que naceu hai pouco máis dun ano, e que xa colaborara o pasado mes de maio coa Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés na celebración do Día do Neno Hospitalizado. Nesa efeméride, que se conmemora o 13 de maio, os Bombeiros de Pontevedra tamén compartiron cos meniños obsequios e material de intervención.

FESTA DOS REIS MAGOS NO HOSPITAL MONTECELO

Por outra banda, o programa de actividades polo Nadal na Área Sanitaria remata mañá, 5 de xaneiro, coa Festa dos Reis Magos, que se celebra no salón de actos do Hospital Montecelo a partir das 17 horas, para a entrega de agasallos coma en anos anteriores. Se ben horas antes, pola mañá, as súas Maxestades de Oriente percorrerán as distintas unidades do Hospital Provincial para repartir caramelos e ledicia entre os doentes e traballadores.