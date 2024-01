Máis de 40 exemplares de cetáceos varados a finais de decembro na Ría de Arousa

Golfiño varado © CEMMA Persoal do CEMMA revisa o corpo dun golfiño varado © CEMMA

714 exemplares de todas as especies mariñas apareceron varados na costa en Galicia durante 2023. A maioría son cetáceos (86%); e tamén se contabilizaron tartarugas mariñas (3,5%); lobos mariños (1,7%); londras (1,4%) e peces (7,1%).

A cifra supón un incremento espectacular en comparación a calquera ano anterior. Supón o dobre da media anual que se situaba nos 270 exemplares.

Os datos proceden da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos mariños (CEMMA), única entidade autorizada para participar na Rede de Varamentos de Galicia ao tratar con especies que se atopan protexidas e manter unha atención permanente dos avisos de varamentoes para casos de asistencia inmediata.

Concellos como Sanxenxo e O Grove superaron os 20 exemplares varados. Na maioría dos casos trátase de golfiños comúns, Delphinus delphis, alcanzando o 63%, cun aumento tamén da presenza desta especie nas praias respecto a outros anos.

En segundo lugar atópanse os arroaces, Tursiops truncatus, que tamén duplicou a media anual dos anos precedentes. Con todo, desde o CEMMA sinalan que outras especies non apareceron varados en 2023 como é o caso do Grampus griseus ou a Globicephala melas.

Destacan, pola contra, a alta presenza de cifios, algúns deles mortos pola inxesta de plásticos; e outras presenzas raras nas costas galegas como o golfiño pinto, Lagenorhynchus acutus.

En xeral, a maioría de cetáceos que apareceron varados atopábanse mortos e moitos en estado xa de descomposición, circunstancia que evita ter datos sobre a causa do falecemento. 46 exemplares vivos foron reintroducidos no mar e, na súa maioría, lograron sobrevivir.

Más do 40% das especies presentaban indicios de morte por captura accidental en faenas de pesca e tamén foron entregados á Rede de Varamentos para sometelos a estudo.

MÁIS DE 40 EXEMPLARES EN 15 DÍAS

A presenza durante os últimos días de máis de 40 exemplares varados na contorna da Ría de Arousa, nun prazo de apenas dúas semanas, para CEMMA enmárcase no movemento dos animais e nos temporais rexistrados na costa. Indican que sendo "grave" non cambia a tendencia dos varamentos do ano.

Si destacan o cambio de tendencia detectado no alto aumento de presenza de golfiños comúns moi preto da costa durante os meses de verán e que finalmente provocaron que moitos exemplares apareceran varados.

Para contactar con CEMMA ante a presenza dalgún exemplar hai un número activo 24 horas: 686 98 90 08 e tamén pode facerse conexión directa co teléfono de emerxencias 112 SOS Galicia.