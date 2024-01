Comezan as rebaixas de inverno nalgúns establecementos da Boa Vila

Inicio da tempada de 'Rebaixas' nalgúns establecementos © PontevedraViva

Aínda que tradicionalmente as rebaixas comezan tras o día de Reis, algunhas marcas xa empezaron a aplicar grandes descontos co comezo do aninovo.

A choiva e o vento deste martes 2 de xaneiro non animou as vendas no arranque da tempada de descontos que empezou dunha maneira desigual dependendo das grandes cadeas de tendas.

Así, na rúa Benito Corbal, onde coinciden as grandes cadeas da industria téxtil o cidadán pódese atopar con algúns establecementos que xa empezaron a aplicar grandes descontos co comezo do aninovo mentres que outras marcas esperan ao 7 de xaneiro, xusto despois da chegada das súas Maxestades de Oriente.

As rebaixas de inverno adoitan ser as que contan cun maior nivel de vendas.

Entre as que non esperaron nesta rúa Benito Corbal atópanse as marcas do grupo Tendam como Springfield e Women's Secret, que adiantaron a tempada ao 28 de decembro.

Tamén H&M e Mango adiantáronse á data tradicional aínda que os responsables das tendas aseguran que as súas ofertas irán incrementándose gradualmente.

As marcas do grupo Inditex (Zara, Lefties, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home, e Stradivarius) comezarán as súas rebaixas o día 6 de xaneiro a través das súas páxinas web e o día 7 nas súas tendas físicas.