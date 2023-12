Festa infantil para celebrar a chegada do Aninovo en Marín

Decenas de escolares, acompañados por familiares, acudían este domingo 31 de decembro á Alameda de Marín para celebrar unha festa de chegada do aninovo.

Os máis pequenos gozaron do ambiente festivo e dunha actuación cómica recreando a toma de uvas tradicional no proceso de cambio do 2023 ao 2024.

A actividade está promovida polo Concello de Marín dentro da programación de Nadal.