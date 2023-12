Rotary Pontevedra recada 1.600 euros na súa gala para o Banco de Alimentos

Carmen Solla, presidenta do Rotary Club Pontevedra, intervén durante a gala © Rotary Club Pontevedra Gala do Rotary Club Pontevedra © Rotary Club Pontevedra

O Rotary Club Pontevedra celebraba a súa gala anual de recadación de fondos destinados ao Banco de Alimentos nun acto desenvolvido na sede do Liceo Casino da rúa Manuel Quiroga durante a noite deste mércores 27.

A recadación lograda chegou aos 1.600 euros nunha velada que a organización considera "exitosa" grazas a que pontevedreses particulares e diferentes entidades envorcáronse na causa.

Tamén destacan as actuacións musicais de artistas amateurs da cidade, que realizaron as súas interpretacións de maneira desinteresada para contribuír neste acto festivo e solidario, que foi presidido por Carmen Solla, actual presidenta do Rotary Club de Pontevedra.

Desde 1988, a entidade desenvolve diversas actividades na cidade co obxectivo de apoiar a distintas asociacións benéficas da cidade como o Torneo Internacional de Golf, concertos solidarios e outros eventos destinados a persoas que precisan axuda.