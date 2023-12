O mal tempo deste outono obriga a prorrogar dous meses as obras para ampliar os servizos básicos do Gran Montecelo

As obras contratadas polo Concello de Pontevedra para ampliar os servizos básicos do Hospital Montecelo para as obras para o Gran Montecelo terminarán dous meses máis tarde do previsto, en marzo de 2024.

Así o acordou este xoves o Goberno local de Pontevedra nunha reunión da Xunta de Goberno na que se debateu a solicitude da empresa Civis Global, adxudicataria da actuación, para prorrogar dous meses máis a entrega da obra. Estaba prevista para xaneiro de 2024 e finalmente será para o 2 de marzo.

O motivo esgrimido pola empresa é que as malas condicións meteorolóxicas deste outono obrigaron a ir atrasando os traballos. A tenente de alcalde, Eva Vilaverde, explicou que son "causas externas" á empresa, de modo que os servizos técnicos municipais aceptaron a prórroga.

A actuación supón ampliar a rede de evacuación de augas pluviais e fecais do hospital coa instalación de tubaxes moi grandes e a profundidade que non puideron instalarse polo mal tempo. "As condicións meteorolóxicas non fixeron posible rematar", explica Vilavede.

O Concello contratou esta actuación por 623.600,45 euros (IVE incluído) e tiña un prazo de execución inicial de tres meses agora prorrogados a cinco.