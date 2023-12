Preto de 20.000 euros melloran o edificio e o equipamento da Casa de Cultura e a Biblioteca de Ribadumia

O Concello de Ribadumia está a rematar unha serie de actuacións para mellorar a Casa de Cultura e a Biblioteca Municipal, onde se está a acondicionar a planta soto para arquivo e depósito de libros da biblioteca.

A Casa de Cultura de Ribadumia e a Biblioteca municipal son o epicentro da vida cultural da localidade, pois alí realízanse un bo numero de actividades culturais e formativas, contando aulas de formación, espazos de reunión e un pequeno salón de actos que son utilizados durante todo o ano para a realización de cursos e xuntanzas para a veciñanza.

Este proxecto comprende catro actuacións e supoñen un investimento de 19.973,42 euros, dos cales o 46% foron achegados pola subvención a entidades locais de Galicia para o equipamento e a mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Así, acometéronse obras no edificio da Casa de Cultura e Biblioteca Municipal, subministración de equipos informáticos, subministración de medios audiovisuais e subministración de andeis para o arquivo de libros.

No caso das obras do edificio, estanse a realizar unha serie de actuacións de mellora e reparacións puntuais na envolvente. Debido a unha insuficiente impermeabilización do encontro entre as carpinterías e a cuberta, reparáronse e saneáronse eses puntos para garantir a impermeabilización e selado. Ademais, tamén acondicionouse a planta soto para arquivo e depósito de libros da biblioteca.