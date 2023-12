12.000 persoas do sector da limpeza están chamadas na provincia á folga do 10 de xaneiro

Os sindicatos anuncian a convocatoria de folga no sector da limpeza para o 10 de xaneiro de 2024 © Mónica Patxot Diana Rodríguez, da CIG, cos carteis da convocatoria de folga no sector da limpeza © Mónica Patxot Isabel Rúa, de CCOO © Mónica Patxot Miguel Pérez, de UGT © Mónica Patxot

O mércores 10 de xaneiro é a data escollida polos sindicatos CIG, UGT e CCOO para paralizar ás empresas de limpeza en centros de traballo de toda a provincia.

Os representantes sindicais denuncian a paralización da negociación do convenio colectivo para este sector que dá traballo a 12.000 persoas na provincia, maioritariamente mulleres. que teñen unha media de soldo de arredor de 1.100 euros de salario contando un plus de convenio.

Diana Rodríguez, de CIG, Marcos Pérez, de UXT, e Isabel Rúa, de CCOO, denunciaban a postura da patronal que conforman as asociacións AELPO, de carácter provincial, e ASPEL, de ámbito estatal. A súa proposta é un novo convenio a tres anos que recolla un incremento salarial do 2,66% cada ano sen contemplar unha cláusula de revisión salarial, punto fundamental para os traballadores.

"Están a obrigarnos a ir a unha convocatoria de folga", afirmaba Diana Rodríguez, ao lembrar que o IPC do último ano subiu un 5,7 e o anterior un 6,4. "É inasumible para os traballadores", sinala a representante sindical que lembra que a maioría das mulleres no sector ocupan postos de limpadoras e contan con xornadas parciais véndose obrigadas a traballar en varias empresas para alcanzar a media xornada.

Por este motivo tamén reclaman unha redución de xornada co obxectivo de que tamén se incrementen salarios e ofrézanse mellores prestacións para a xubilación.

Os sindicatos denuncian a actitude e a falta de respecto por parte principalmente de ASPEL nas negociacións: "ningunéanos cunha asesora que, desde hai meses, conéctase desde Madrid e todo é non".

En Pontevedra os centros afectados polo paro do día 10 de xaneiro son aqueles negocios que conten con servizo de empresas de limpeza como tendas do sector téxtil, alimentación, facultades universitarias, centros comerciais, dependencias do Concello, da Deputación e tamén centros de saúde, a Casa do Mar e o Hospital do Salnés, que están incluídos no convenio provincial.

Nestes últimos casos de centros sanitarios e o Hospital do Salnés, a Xunta de Galicia estableceu servizos mínimos que, segundo os sindicatos, son case os mesmos servizos dunha xornada normal.

Lembran ás empresas que a administración autonómica non estableceu máis servizos mínimos polo que demandan ás empresas que non utilicen a "pillería" para facer traballar o persoal.

Sinalan que os piquetes informativos estarán vixiantes durante esa xornada na que están previstas dúas manifestacións en Pontevedra: ás 12.30 horas e ás 19.00 horas, con saída desde a praza da Peregrina.

Diana Rodríguez lembrou que o persoal deste sector merece un salario e unhas xornadas con condicións de vida digna: "é de xustiza porque, durante a pandemia, as traballadoras e traballadores dá limpeza foron esenciais e este non é o pago que merece o sector", concluíu.