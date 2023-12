Conmoción en Ribadumia polo repentino falecemento de Pepe Lede, edil do PSOE

José Ramón González Lede, máis coñecido en Ribadumia como Pepe Lede, faleceu en Costa Rica, país no que estaba de vacacións coa súa parella. A repentina morte do edil do PSOE, que tiña 41 anos, causou unha profunda conmoción no municipio.

Lede, confirman fontes achegadas á familia, sufriu un infarto cando ía cear. Foi trasladado con vida a un hospital, onde o operaron de urxencia. Pero tras estar ingresado varios días, morreu por complicacións no seu estado, que lle causaron un edema cerebral.

O Concello de Ribadumia decretou tres días de loito oficial polo falecemento do concelleiro socialista, nos que se suspenderán todas as actividades municipais e nos que as bandeiras ondearán a medio mastro e cun crespón negro.

Ademais, convocouse un minuto de silencio que se celebrará o vindeiro sábado 30 de decembro, ás 13:30 horas, ante a casa do concello como mostra de condolencia.

Pepe Lede, veciño da parroquia de Leiro, era unha persoa "de carácter amable e próximo", segundo destaca a corporación municipal nun comunicado, un home que "sempre mostrou o seu lado máis afable e traballou de maneira constante por construír unha Ribadumia mellor".