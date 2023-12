O PP afea a "falta de iniciativas turísticas" de Pontevedra e interésase pola súa presenza en Fitur en xaneiro

Silvia Junco, concelleira do PP © Mónica Patxot

O grupo municipal do PP de Pontevedra afeou este mércores ao goberno local a súa "falta de iniciativas turísticas e de promoción económica", pois sostén que, a piques de terminar o ano 2023, e salvando a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon, "non se organizaron actividades de promoción turística para animar ao turismo para aloxarse na cidade e mellorar as vendas dos nosos comercios e da hostalería".

A concelleira delegada de Turismo no PP, Silvia Junco, pon como exemplo desta falta de iniciativas que este ano 2023 non organizasen Ponte de Tapas e tamén Fitur, pois recoñece o seu temor de que, a menos dun mes para a Feira Internacional de Turismo, "esquecéronse" da cita e "estean a buscar unha escusa para xustificar a súa presenza ou non".

"Teño as miñas dúbidas de que o Concello no próximo mes de xaneiro vaia a estar presente en Fitur despois de varios anos acudindo para difundir, con maior ou menor acerto, os atractivos turísticos da nosa cidade", sostén Junco, que engade que lle parecería "inconcibible que Pontevedra, capital da provincia, non estivese presente en Fitur, unha das feiras internacionais de turismo máis importantes do mundo".

Ante esta situación, pide á concelleira de Turismo, Anabel Gulías, que lle responda publicamente sobre esta presenza ou non na feira en Madrid do 26 ao 28 de xaneiro para aproveitar a oportunidade de poñer en valor todos os atractivos turísticos de Pontevedra e desenvolver un labor promocional e reunións e presentacións "para atraer a visitantes á nosa cidade".

Á edila do PP tamén lle "chama poderosamente a atención" a postura do PSOE, que no anterior mandato ocupaba a concellería de Turismo. Silvia Junco ve "curioso" o seu "flagrante silencio" e interpreta que "quizá non teñen interese en falar nestes momentos para que non interfira na negociación dos orzamentos municipais".

Así, móstrase convencida de que a anterior concelleira de Turismo, Yoya Blanco, "cando quere facerse oír, faino con fartura", pero considera que "é difícil seguir o camiño do raciocinio cando levan seis meses a dúas bandas, negociando todo o que lles deixa Lores e criticándoo cando os ignora en repetidas ocasións".

A concelleira 'popular' sinalou tamén que este ano a Deputación volverá estar en Fitur dentro da caseta da Xunta de Galicia porque "se acabou o sectarismo de Carmela Silva e de César Mosquera coa chegada do Partido Popular ao goberno provincial". E puxo en valor a "estupenda" xestión que está a facer a Xunta en materia de turismo, que "converteu en Galicia nunha referencia para toda España".

Silvia Junco tamén aproveitou para atacar a "debilidade dun goberno en minoría" que xestiona a corporación con 9 de 25 concelleiros e que "nada quere saber da oposición", polo menos da "oposición real do Partido Popular". Do PSOE sostén que "andan cambiando de opinión continuamente en temas importantes e decisivos da cidade".