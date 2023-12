Xa é oficial, Abel Losada é o novo subdelegado do Goberno en Pontevedra

© Delegación do Goberno en Galicia

Reunión de Abel Losada e Pedro Blanco © Delegación do Goberno en Galicia

O vigués Abel Losada xa é oficialmente novo subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, fixo oficial este nomeamento este martes 26, despois de que o seu nome levara meses nas quinielas, desde o cese por xubilación de Maica Larriba, e o PSOE xa o confirmara semanas atrás.

O delegado transmitiulle este nomeamento persoalmente nunha reunión este martes na sede da Delegación do Goberno na Coruña e quixo destacar do xa novo subdelegado "a súa longa experiencia política e de xestión pública", en distintos niveis da Administración, tanto autonómico como local.

Tamén sobresae a súa extensa formación en temas relacionados coa economía e a demografía, á que se engade o seu "fondo coñecemento da realidade da provincia de Pontevedra a todos os niveis", tanto a nivel interno como das relacións co resto de provincias galegas e o norte de Portugal.

Pedro Blanco aproveitou para trasladarlle os obxectivos de cara á nova etapa e a esixencia de impulsar os proxectos do Goberno para a provincia.

O delegado amosou a súa satisfacción por esta incorporación e reiterou o recoñecemento ao traballo desenvolvido pola anterior subdelegada, da que destacou que foi un exemplo de profesionalidade e de servizo público á provincia.

Durante estes meses exerceu o cargo de subdelegada en funcións María Isabel Alonso de Linaje Calzada, secretaria xeral da Subdelegación. Tamén a ela quixo agradecerlle o seu traballo.

Nacido en Ourense en 1964, Losada é doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e profesor Titular de Historia e Institucións Económicas, na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo.

Losada é especialista en demografía, economía da poboación e economía empresarial, área na que publicou numerosos artigos e estudos e na que participou en congresos e seminarios, tanto nacionais como internacionais.

A nivel político, foi deputado no Parlamento de Galicia entre 2005 e 2020, tempo no que ocupou varios cargos parlamentarios; director xeral de Gabinete da Presidencia da Xunta de Galicia nos anos 2008 e 2009; e concelleiro en tres lexislaturas diferentes no Concello de Vigo, cargo que ocupaba na actualidade.