Ferido tras chocar co seu coche contra un farol en Pontevedra

Un condutor resultou ferido esta madrugada en Pontevedra tras chocar co seu coche contra un farol.

Ocorreu sobre as seis e media da mañá na estrada PO-542.

Foi un particular o que se atopou co accidente e alertou aos servizos de emerxencias que o coche sinistrado estaba moi danado no medio da estrada,

No seu interior, segundo esta testemuña, había unha persoa ferida.

Ata o lugar desprazouse unha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bombeiros de Pontevedra, voluntarios de Protección Civil e axentes da Garda Civil de Tráfico.

Ao chegar, os servizos de emerxencias comprobaron que, a pesar do estado no que se atopaba o vehículo, podían acceder ao ferido sen ter que excarceralo, tras o cal foi trasladado ao hospital.

Operarios de mantemento de estradas encargáronse de despexar a vía para retirar os restos do accidente da calzada.