'Correcaminos', a operación coa que a Policía Nacional acabou cun punto negro de venda de drogas en Marín

Unha investigación da Policía Nacional, bautizada 'Correcaminos', permitiu a desarticulación dun punto negro de venda de drogas activo nun domicilio de Marín.

A operación, liderada por axentes do Grupo Operativo Local da Policía Nacional de Marín, saldouse coa detención de dúas persoas que manteñen unha relación sentimental como presuntos responsables dun delito contra a saúde pública.

Os autores dos feitos son un home e unha muller. El é o principal investigado e ela, segundo a información policial facilitada, actuaba como 'correo' para fornecer substancias polo miúdo a distintos toxicómanos desta localidade.

Os dous sospeitosos aproveitaban a proximidade ao seu domicilio para a distribución de substáncialas estupefacientes entre algúns dos seus compradores. Vendían, fundamentalmente, cocaína e heroína, sempre por encargo previo.

As investigacións iniciáronse, tras recibirse informacións na comisaría da Policía Nacional sobre a localización dun punto de venda polo miúdo nun domicilio de Marín.

Tras recibir unha serie de informacións, os axentes do grupo de Policía Xudicial levaron a cabo unha investigación e lograron determinar a identidade da persoa que sería a responsable do punto de venda, xunto con outra persoa co rol de correo para distribuír substáncialas estupefacientes polos arredores do domicilio.

Os axentes estableceron finalmente un dispositivo de vixilancia e detiveron a ambos os investigados. Trasladáronos a dependencias policiais, xunto con substáncialas estupefacientes intervidas, numerosos envoltorios de plástico de cocaína e de heroína e distintas cantidades de haxix listas para o seu consumo.

Esta actuación enmárcase dentro do plan operativo de resposta policial ao tráfico retallista e consumo de drogas, que ten como obxectivo principal a erradicación dos puntos negros de distribución de estupefacientes polo miúdo en Marín.