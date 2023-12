Comercios e vivendas de Sanxenxo participan no primeiro concurso de iluminación do Nadal

Acendido da iluminación do Nadal en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Un total de 25 comercios e 31 vivendas participan no primeiro concurso de iluminación do Nadal 'Cega co teu Nadal' posto en marcha en Sanxenxo.

A iniciativa nace co obxectivo de dinamizar e promover a participación á vez que aumentar o ambiente do Nadal en cada recuncho do municipio.

O concurso foi organizado pola concellería de Cultura en colaboración coa asociación Entretendas.

Establécense dúas categorías, locais comerciais (escaparates e fachadas) e vivendas (decoración exterior), entre as que se repartirán 3.250 euros nun total de seis premios. Os elementos decorativos deberán permanecer expostos desde o 1 de decembro ata o 6 de xaneiro, ambos os dous inclusive.

Os premiados daranse a coñecer o próximo 7 de xaneiro, ás 12.00 horas, na Praza Pascual Veiga.

"O obxectivo era contaxiar e espertar entre os veciños e veciñas o espírito do Nadal e conseguiuse", asegura a edil Elena Torres destacando "a orixinalidade das propostas e o traballo decorativo de cada unha delas".