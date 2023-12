Manuel Rodríguez celebra o segundo premio da Lotería de Nadal que caeu no Grove © Mónica Patxot Manuel Rodríguez celebra o segundo premio da Lotería de Nadal que caeu no Grove © Mónica Patxot Angélica Casal, propietaria de dous décimos do segundo premio da Lotería de Nadal © Mónica Patxot

A sorte volveu a sorrir ao Grove. Ata 45 series, é dicir, 450 décimos, vendéronse na vila meca do 58303, o segundo premio do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. En total, repartíronse 56,2 millóns de euros.

"Esperabamos dar premios, pero este é moi grande", sinalou Manuel Rodríguez, titular da administración de lotería número 1 do Grove, coñecida como 'A centola de ouro'. E non é para menos porque, nos últimos anos, acumúlanselle os premios.

Este despacho, que abriu o pai de Manuel en 1981, xa repartiu un terceiro premio da lotería do Nadal en 2019 -dez décimos que supuxeron 500.000 euros- e o Gordo no ano 2020, que cunha serie vendida deixou no municipio catro millóns máis.

O loteiro celebra que "estamos a dar sorte aos veciños do pobo", xa que sostén que os 450 décimos deste segundo premio vendéronse "décimo a décimo e por ventanilla", polo que confía en que haxa moita xente agraciada con 125.000 euros ao billete.

O número premiado, este 58303, vendeuse en dúas quendas, a primeira delas en pleno mes de xullo e a segunda en setembro, polo que Manuel Rodríguez sospeita que gran parte do diñeiro foi a outras localidades de toda España.

Por esas datas, segundo o titular da administración número 1 do Grove, "o 90% dos décimos cómpranos os turistas", xa que a xente do pobo "comeza a comprar sobre en novembro ou mesmo xa en decembro".

Sexa como sexa, Rodríguez non pode ocultar a súa satisfacción, xa que neste sorteo tamén lograron repartir un quinto premio, o 37038, aínda que nesta ocasión só despacharon un único décimo, que reportará 6.000 euros ao seu propietario.

"Imaxínome que alguén se animará a celebralo connosco", sentencia o loteiro, que asegura que ao saír o premio tan tarde e en pleno horario laboral "por agora non veu ninguén".

Foi dicir iso e aparecer pola porta da administración a primeira das afortunadas, Angélica Casal, que posúe dous décimos do segundo premio, que lle reportarán 250.000 euros.

"Compreinos en agosto", asegurou esta veciña de Vilalonga (Sanxenxo), que desvelou que "me enterei por teléfono que me tocara" e decidiu achegarse ata a administración de lotería onde adquirira os décimos.

Afirma que gañar este diñeiro "non me emociona", porque nos últimos tempos tivo "problemas graves que non se solucionan con diñeiro", aínda que avanzou que parte do premio destinarao a axudar a un dos seus fillos para pagar a hipoteca da súa vivenda.