Aprobadas as bases do Plan +Provincia co que a Deputación destinará 48,2 millóns de euros aos concellos

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, informou este venres que a Comisión informativa de Cooperación aprobou as bases do Plan +Provincia que alcanza os 48,2 millóns de euros, un 9,5 % máis que o ano pasado, que converten este primeiro Plan de obras e servizos do actual Goberno en "o máis alto da historia da institución provincial".

Segundo destacou Luis López, "o +Provincia supón o reforzo da autonomía dos concellos para que os gobernos locais poidan decidir a que destinar os fondos que lles corresponden".

López explicou que o +Provincia incorporará catro liñas de subvencións para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes; todos, excepto as cidades de Pontevedra e Vigo. Reservaranse un total de 33,74 millóns na liña 1 para financiar investimentos (o 70 % do total), 4 millóns na liña 2 para atender a gasto corrente (8,3 %), 9,25 millóns na liña 3 para a activación do emprego (9,2 %) e, como novidade, incorpórase unha cuarta liña, dotada con 1,2 millóns de euros, para financiar a redacción de proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas (3 %).

En canto á repartición, o plan distribuirá o crédito en segundo unha porcentaxe fixa, que será do 45%, e un variable, do 55 %, segundo criterios de poboación, superficie, núcleos e, por primeira vez, de incidencia do reto demográfico. Deste xeito, o 43,57 % dos fondos (21 millóns) distribuirase entre os 36 concellos de ata 10.000 habitantes, mentres que o 33,71 % do orzamento (16,25 millóns) irá destinado aos 15 municipios de entre 10.001 e 20.000 habitantes. Finalmente, os oito concellos de entre 20.001 e 50.000 habitantes beneficiaranse de 10,95 millóns, o 22,75 % do total.

Deste xeito, incidiu o presidente da Deputación en que "preto do 80% do orzamento do +Provincia recaerá nos concellos de menos de 20.000 habitantes para atender as súas necesidades".

Como novidade, "atendendo á demanda de numerosos alcaldes", o +Provincia ofreceralles aos gobernos locais a posibilidade de recorrer a ata un 30 % "e con carácter excepcional e só en 2024 a ata un 50 %" do crédito de investimento para amortizar débedas de exercicios pasados, financiar servizos municipais ou obras non consideradas de investimento, a condición de que estean debidamente xustificados.

Luís López tamén indicou que este Plan incorpora dentro dos baremos de repartición un criterio de reto demográfico que se sumará aos de poboación, superficie e núcleos de poboación. Este criterio ponderará aos concellos que perderon máis poboación no últimos dez anos e as que maior índice de envellecemento presentan, segundo a relación entre a poboación maior de 64 anos e a menor de 20.

XUNTA DE GOBERNO

Nesta mesma comparecencia o presidente da Deputación informou dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno celebrada este venres na que se aprobaron as bases do Culturea, un programa pensado para apoiar tanto ás entidades e agrupacións culturais sen ánimo de lucro e que contará no ano 2024 cun orzamento dun millón de euros, un 25 % máis do consignado para este 2023.

Ademais aprobouse a prórroga do contrato coa empresa estatal pública TRAGSATEC (filial de TRAGSA) para xestione por dous anos máis o Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN). Supón 1,4 millóns de euros para atender este servizo ao que están adheridos 52 concellos.

FUNCIONARIOS

O presidente provincial tamén participou este venres no tradicional acto de homenaxe ao persoal da Deputación de Pontevedra xubilado no ano 2023, un total de 20 persoas ás que trasladou "todo o meu agarimo, respecto e admiración".