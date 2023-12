Entrada no inverno nas Rías Baixas con anticiclón de nadal

Papá Noel chega con tempo anticiclónico este 2023 © Concello de Ponte Caldelas - Arquivo

O Nadal estará marcado nas Rías Baixas pola presenza dun anticiclón, que se recupera en toda Galicia desde este venres, día en que comeza o inverno oficialmente.

Espéranse durante este 22 de decembro ceos pouco nubrados ou despexados. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con temperaturas que se situarán entre os 6 graos de mínima e os 17 de máxima, segundo indica o servizo de Meteogalicia.

Durante o sábado, toda Galicia quedará na influencia das altas presións, con ventos do nordés, frouxos en xeral e con intervalos de moderado no litoral atlántico. Espéranse néboas matinais. Os ceos permanecerán pouco nubrados en xeral. As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso situándose entre 5 e 17 graos.

Durante a xornada de Noiteboa do domingo, Galicia continuará baixo influencia anticiclónica. Espéranse néboas matinais en zonas do interior, que deixarán ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas manteranse sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos, de dirección variable.

A próxima semana iniciarase, na xornada de Nadal, con influencia anticiclónica, con tempo seco e temperaturas sen cambios.

Será a últimas horas do martes 26 cando chegue unha fronte que deixará precipitacións en toda Galicia a partir do mércores 27 cunha subida de temperaturas, que se situarán entre os 8 e os 12 graos.