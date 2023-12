O PP de Soutomaior critica o orzamento municipal "sen apenas investimentos" e con suba de soldos

Pleno extraordinario en Soutomaior © Concello de Soutomaior

Cristina González, concelleira do Partido Popular de Soutomaior, denuncia a segunda subida de soldo do goberno do BNG en seis meses.

Indica que, con motivo da aprobación dos orzamentos municipais no pleno extraordinario durante este xoves, o alcalde Manu Lourenzo establecía un novo aumento salarial: "temos uns políticos que cobran hoxe un 50% máis do que cobraba o anterior goberno hai apenas un ano", expón González afirmando que o grupo de goberno se embolsará "máis de 122.000 euros anuais grazas aos dous aumentos de soldo aprobados nos últimos meses".

Tamén afirma a representante popular que o rexedor nacionalista presentou uns orzamentos "copiados" aos do PP para o 2023 e criticou que Manu Lourenzo apenas recolla investimentos nas partidas e non solucione algúns dos problemas que xurdiron nos últimos meses.

Neste sentido, a concelleira denuncia o corte do acceso a Cortellas desde hai un mes, situación que dificulta a mobilidade veciñal e que, segundo expón, carece de investimento para unha solución nos orzamentos.

Acusa o goberno do BNG de xustificar boa parte do aumento dos gastos grazas a unha "enorme subida na recadación do IBI" co que esperan recadar ata un 37% máis "atacando directamente ao peto dos veciños". Cristina González lembra a "excelente" xestión de Agustín Reguera, anterior alcalde e actualmente delegado territorial da Xunta en Pontevedra.