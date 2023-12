Nadal Xogos e a carpa de xogos da Alameda entran en escena na programación festiva da Boa Vila

Co inicio das vacacións escolares unha nova proposta lúdica para os máis pequenos da casa entra en escena na programación festiva de Pontevedra, o Nadal Xogos.

O Recinto Feiral abrirá as súas portas desde este venres 22 de decembro e ata o 7 de xaneiro con esta actividade, que inclúe obradoiros, contacontos, inchables e xogos tradicionais.

O seu horario será de 16.30 a 20.00 horas excepto os días 25 de decembro e 1 de xaneiro, que permanecerá pechado.

Tamén abre, ata o 4 de xaneiro, a carpa de xogos instalada na Alameda, que terá un horario de 12.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 19.30 horas e actividades para nenos e nenas de 0 a 12 anos.

Ademais este venres 22 de decembro o séquito de Papá Noel percorrerá as rúas do centro histórico a partir das 17.00 horas.

A todo iso súmanse as propostas do Ganapán no Mercado de Abastos, onde chega tamén o día 22 o 'Merca no Barrio' a partir das 16.30 horas para crear unha carta para Papá Noel e a manualidade de Papá Noel con discos de algodón. Á mesma hora no barrio da Parda haberá animación de rúa, cinema de Nadal e un obradoiro, mentres que o barrio de Monte Porreiro contará cun concerto de panxoliñas de Banda de Música de Pontevedra a partir dás 19.00 horas.