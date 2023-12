Piden a reprobación do alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey e que sexa declarado "persoa non grata"

O grupo do Partido Popular da Entidade Local Menor (ELM) de Arcos da Condesa vén de presentar unha solicitude formal de reprobación do alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, polo "maltrato económico e o abandono que exerceu durante anos sobre a ELM e que foi confirmado e sentenciado polos tribunais".

Os populares veñen de cursar unha proposta, para o seu debate e votación na Asamblea Veciñal da ELM –que funciona de xeito similar ao pleno nos concellos–, no que solicitan a reprobación da actuación do goberno local socialista de Caldas de Reis contra os intereses de Arcos da Condesa, a declaración de Juan Manuel Rey como "persoa non grata" da ELM polo "estrangulamento, acoso e derribo que exerceu sobre este territorio, principalmente cando o PP alcanzou a pedanía da mesma".

Tamén pretenden que se dea traslado a todos os veciños do contido e da votación deste punto cunha copia da acta e que se garanta o futuro e o financiamento "con independencia de quen goberne".

Os populares de Arcos da Condesa lembraron que as recentes sentencias xudiciais confirman que o Concello debe pagar anualmente o 25% dos impostos devengados polos veciños da Entidade para garantir o financiamento da mesma e que ademais teno que facer de xeito retroactivo tras non facelo durante o mandato no que a ELM foi gobernada polo PP.

En concreto, estase a falar dunha cifra que podería roldar os 100.000 euros aos que hai que engadir os xuros de demora.