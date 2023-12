A folga da quenda de oficio apraza a abril un xuízo por irregularidades contables contra Eidf Solar

Os tres acusados de EiDF Solar, no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 2 © Mónica Patxot Os tres acusados de EiDF Solar, no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 2 © Mónica Patxot

O Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra decidiu suspender o xuízo previsto para este xoves e este venres contra o fundador, presidente e CEO da empresa EiDF, Fernando Romero Martínez, por un delito continuado de falsidade en documento mercantil e seis delitos contra a Facenda pública na súa modalidade de delito contable por presuntas irregularidades na xestión económica desta empresa con sede en Barro especializada en proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

O motivo da suspensión é a folga que manteñen os avogados da quenda de oficio, pois tres dos cinco letrados desta causa son da quenda de oficio e dous deles decidiron facer prevalecer o seu dereito á folga e non exercer durante a vista. Os cinco letrados presentáronse á cita nos xulgados da Parda, pero estes dous indicaron que non exercerían.

O fiscal do caso, Jesús Calles, manifestou a súa oposición á suspensión facendo referencia a unha providencia do Tribunal Constitucional que sinala que legalmente non é posible levar a cabo o exercicio de folga na prestación do servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta. Esta mesma afirmación realizouna en novembro o Ministerio de Xustiza tras a convocatoria desta folga indefinida que comezou o 21 daquel mes.

O maxistrado do Penal 2, Miguel Aramburu, mostrouse partidario de non suspender o xuízo pola folga, pero finalmente acordou as súas suspensión ao concluír que se os dous letrados non ían exercer, non se podía continuar coa sesión. Deste xeito, decidiu volver sinalar a vista oral para os días 25 e 26 de abril e trasladar os feitos ao Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra para que teña coñecemento do ocorrido.

Neste xuízo, a Fiscalía acusa a Fernando Romero e tamén á súa nai, María del Carmen Martínez, e ao director xurídico de EiDF, Víctor Manuel Fontán Iglesias. A ambos considéraos autores dun delito continuado de falsidade en documento mercantil e de seis delitos contables e pide que sexan condenados a dous anos e medio de prisión e multa de 4.500 euros polo primeiro e seis meses de prisión por cada un dos outros seis.

Para o principal acusado, pide tres anos de prisión e multa de 5.400 euros polo delito de falsidade e seis meses de prisión por cada un dos seis delitos contables.

Ademais, están acusadas como persoas xurídicas a empresa EiDF Solar SL, Romar Gestión 2013 S.L., Eficiencia Energética Gallega SL e Activos Eosolares SL, todas vinculadas entre elas. As dúas primeiras están acusadas de dous delitos contables polos que o fiscal pide unha multa de 12.000 euros por cada un e as outras dúas de tan só un delito contable polo que lle pide a mesma pena de multa.

O escrito de acusación da Fiscalía sostén que estas catro sociedades conforman un armazón que ao longo dos exercicios 2013, 2014 e 2015 viñeron constituíndo "unha cadea de facturación irregular", cuxa beneficiaria principal sería EiDF Solar.

As catro sociedades presentaron por IVE e Imposto sobre Sociedades as correspondentes autoliquidacións nas que, "co obxecto de diminuír as súas obrigacións fiscais, incluíron facturas irregulares sen que as mesmas teñan un sustento real", é dicir, sen que ningunha delas reflicta operacións reais de comercio.