Atunlo opta por manter só trece traballadores na súa planta do Grove

O consello de administración da conserveira galega Atunlo acordou reducir o persoal da súa planta no Grove ata os trece traballadores e pechar as súas instalacións na localidade cántabra de Santoña.

Fontes sindicais confirmaron que esta decisión adoptouse en contra do informe elaborado para aplicar un expediente de regulación de emprego (ERE) en ambas as plantas, documento que recomendaba pechar a actividade da compañía.

No Grove quedarían un responsable da planta, seis traballadores no almacén, catro na liña de aceite, un encargado de mantemento e un encargado da limpeza das instalacións.

Para o resto do persoal, que nestes momentos ascendía a unhas 130 persoas, a conserveira ofrecería a posibilidade de recolocar a algúns na súa planta de Cambados, mentres que o resto pagaríaselle unha indemnización por extinción de contrato.

Desde o sindicato CIG esixen a retirada deste ERE ao non ter coñecemento da documentación entregada pola empresa no procedemento de preconcurso e sen saber "se vai entrar finalmente en concurso ou non".

"Se hai que facer axustes de persoal ou doutra índole débese facer dentro do propio concurso", segundo os representantes dos traballadores.

Atunlo, que tamén ten unha factoría en Cambados con máis de 200 traballadores, conta cuns 130 empregados no Grove e ao redor dun centenar en Santoña.