Bolsas para 170 vilagarciáns que cursan estudos superiores e universitarios

Un total de 170 alumnos e alumnas de Vilagarcía de Arusa que cursan ciclos superiores ou universitarios recibirán este ano axudas do Concello de Vilagarcía para favorecer a súa formación.

A administración local destinou 66.650 euros a financiar as bolsas, coas que pretende garantir a igualdade de oportunidades, de xeito que a situación económica non sexa obstáculo para formarse.

Estas bolsas concédense en función da renda familiar. Á convocatoria deste ano presentáronse 200 solicitudes e a principal causa das axudas denegadas foi superar os nivel de renda (17 casos), aínda que tamén se rexeitaron 6 peticións por tratarse de estudos non suxeitos á convocatoria, e outras 5 por non cumprir o requisito de superar o 50% das materias da matrícula. Desestimouse unha solicitude por presentarse fora de prazo e outra máis por non atender ao requirimento para completar a documentación.

O importe das becas incrementouse nesta convocatoria ata os 425 euros para estudos universitarios e 225 para ciclos superiores ou titulacións similares, a efectos de axustalas á subida do custo da vida en xeral.

A maioría dos bolseiros deste ano cursan estudos na Universidade, un total de 142. Os 28 restantes fan ciclos superiores.

Trátase dunhas axudas creadas polo goberno municipal socialista hai nove anos para cubrir unha necesidade que se viña detectando dende había un tempo entre as familias con menos recursos, que tiñan serias dificultades á hora de garantir a continuidades dos estudos dos seus fillos e fillas unha vez rematado o ensino secundario.