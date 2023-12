A Gran Recollida do Banco de Alimentos cubrirá as necesidades de 20.000 pontevedreses vulnerables durante os primeiros meses de 2024

A Gran Recollida organizada pola Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo en novembro logrou recadar 325.000 quilos de comida, unha cantidade lixeiramente inferior aos 350.000 quilos que se marcaron como reto este ano, pero que, en todo caso, "resulta suficiente, polo menos, para cubrir as necesidades de 20.000 persoas vulnerables na provincia".

"Todo apunta a que os andeis dos almacéns de Vigo e Pontevedra estarán abastecidas durante os primeiros meses de 2024", explican desde o Banco de Alimentos.

Eses 325.000 quilos de comida son resultado de contabilizar as doazóns físicas a pé de supermercado e as achegas económicas realizadas ao pasar por caixa ou de maneira en liña, mediante as distintas canles operativas postos en marcha.

A situación económica actual caracterizada por unha carestía xeneralizada nun bo número de produtos básicos leva ao Banco de Alimentos a "agradecer aínda máis, se cabe", o esforzo demostrado pola cidadanía que, a pesar das dificultades que afectan en maior ou menor medida a todos, igualmente acudiu á chamada da entidade.

Estas doazóns foron posibles grazas á marea azul solidaria conformada por uns 1.800 voluntarios e voluntarias que estiveron presentes en máis de 130 supermercados de toda a provincia. O presidente do Banco de Alimentos, Iván Martínez, destacou que son "un exemplo de entrega, compromiso e xenerosidade en maiúsculas".

Iván Martínez agradece tamén a súa participación aos máis de 40 centros educativos que participaron nesta acción na provincia. Ao alumnado e ao profesorado agradécelles que foron "os mellores transmisores deses valores de empatía, solidariedade e xustiza social que compartimos todos os que formamos parte do Banco de Alimentos".

Esta Gran Recollida tivo como padriño ao Real Club Celta de Vigo, personalizado no seu capitán, Iago Aspas.

A Fundación atende actualmente a unhas 20.000 persoas en situación de vulnerabilidade, a través das máis de 150 ONG e entidades homologadas coas que traballamos. Durante 2022, repartiu uns 2 millóns de quilos de alimentos.