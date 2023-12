Os impostos e taxas municipais volverán estar conxelados en Moraña en 2024

O proxecto de orzamentos municipais 2024 de Moraña recolle, un ano máis, a conxelación total dos impostos e das taxas municipais para o vindeiro exercicio.

Así o deu a coñecer este martes o alcalde de Moraña, Sito Gómez, no marco do proceso de elaboración do proxecto orzamentario.

O goberno local optou por esta decisión para continuar pola "senda de contención" aplicada desde hai moitos anos polos gobernos de Moraña e para "aliviar o máximo posible os petos e as economías domésticas" das familias ante os continuados efectos alcistas da inflación.

Sito Gómez lembra que Moraña leva cos impostos e as taxas conxelados desde o ano 2011 e así continuarán "mentres poidamos" para axudar aos veciños o máximo posible e que dispoñan de máis recursos.

Desde o Concello, "tiraremos de xestión e enxeño para acadar fondos doutras administracións que nos permitan manter o elevado nivel de servizos públicos e infraestruturas tal e como fixemos ao longo da última década".

O alcalde destacou que, con esta medida, o Concello manterase como un dos da provincia de con menor presión fiscal, posto que no presente exercicio xa estaba entre os cinco termos cos impostos máis baixos cun pago medio global de só 242 euros por habitante ao ano.

Manterase o Imposto de Bens Inmobles (IBI) cun coeficiente impositivo do 0,4%, que é o mínimo legal; o tributo de vehículos continuará entre os 12 e os 112 euros anuais dependendo dos cabalos fiscais; a taxa de auga roldará os 24 euros por exercicio; e a taxa de recollida de lixo oscilará entre os 21 e os 32 euros anuais para as casas rurais e urbanas, respectivamente.

A fiscalidade do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) sitúase no 2% do orzamento de execución material de cada actuación e a taxa urbanística cífrase no 0,01%. O Concello tamén ten implantadas rebaixas e bonificacións para a actividade económica, xa que hai descontos de entre o 50% e o 95% no ICIO, o IBI e o IAE ao estar adherido Moraña ao programa de 'Concellos Emprendedores' da Xunta.