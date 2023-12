Queixas dos veciños de Casas Novas polas dificultades para acceder en coche ás súas vivendas

Un grupo de veciños de Casas Novas, na parroquia de Mourente, expresaron as súas queixas polas dificultades para acceder en coche ás súas vivendas debido a que os vehículos rozan contra o chan ao virar por culpa de que, co novo asfaltado, modificouse o peralte da vía.

Para evitar danar os seus vehículos os condutores abren moito máis o xiro na estrada N-541 xerando un risco para a seguridade porque é unha vía moi transitada e nese cruzamento xa se produciu dous accidentes por alcance.

Os concelleiros da área de Movilidad e Infraestruturas do PP, Iago Acuña, e o concelleiro responsable do Rural, Martín Martínez, visitaron a zona para comprobar este problema, en presenza dos afectados.

O Partido Popular censurou a actitude do Concello de Pontevedra con estes veciños "que levan meses sendo ignorados polos responsables do problema" que se xerou por mor dunha obra municipal relacionada co abastecemento da auga.

Os edís do PP aseguran obter o compromiso dun veciño "que afirma estar disposto a negociar co Concello unha parte do seu terreo para poder ampliar o acceso ao vial e facelo máis seguro".

Despois de trasladar a petición, na comisión de mobilidade, o PP aproveitou o pleno ordinario deste luns para urxir que esta problemática resólvase cun novo asfaltado, para recuperar a altura da vía orixinal coa máxima celeridade posible.