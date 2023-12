Balonmán Poio Artai e Club Piragüismo Poio representarán ao deporte local na Mesa de Turismo

A concelleira de Turismo, Rocío Cochón, e o concelleiro de Deportes, Tucho Muíños, reuníronse este luns co tecido deportivo local para designar os representantes deste sector na Mesa de Turismo, que serán, de forma rotatoria como vogais titular e suplente, o Balonmán Poio Artai e o Club Piragüismo Poio.

Durante a reunión, Cochón recordou que o deporte "ten moito que dicir" neste novo órgano sectorial, e destacou a importancia de incorporar a actividade deportiva na estratexia turística para configurar un destino imbatible: "Cos nosos clubs, deportistas e eventos como tarxeta de presentación, sempre gaña Poio".

Subliñou a capacidade deste tipo de turismo para avanzar na desestacionalización e a fidelización, ao mesmo tempo que se impulsan prácticas saudables e sustentables, e recalcou que Poio "temos todo para ser un referente neste turismo, cun entorno inmellorable para a práctica deportiva, con monte e mar, bosque e praia e entornos urbanos e rurais nun mesmo espazo", ao que se une un tecido deportivo "de moito nivel e co máximo potencial". Por iso, adiantou que o Goberno local "tamén o porá todo da súa parte para apoialos, con investimentos e xestión que permitan aproveitar ao máximo todas as posibilidades".

O concelleiro de Deportes, Tucho Muíños, destacou os máis de 700 usuarios das Escolas Deportivas municipais en 15 modalidades deportivas.

A Mesa de Turismo creouse no pleno municipal de novembro como un órgano consultivo experto que reunirá a representantes de todos os ámbitos da actividade turística para estudar e afrontar xuntos os desafíos do sector. Presidida polo alcalde, incluirá alomenos 25 vogais en representación de empresas, administracións, colectivos, veciñanza e todos os axentes relacionados coa actividade turística.

Actualmente estanse a celebrar as asembleas previstas no regulamento para concretar a participación de sectores sen estrutura asociativa propia. Despois das reunións coas Comunidades de Montes e co tecido deportivo, está prevista unha xuntanza para designar ás persoas representantes das asociacións culturais do municipio.