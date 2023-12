Espírito do Nadal na rúa San Roque de Combarro

Decoración do Nadal na rúa San Roque de Combarro © Luz Fontán

O espírito de Nadal contaxiou os veciños do casco histórico de Combarro.

Así foi en especial e por segundo ano consecutivo na rúa San Roque, na que veciños e veciñas botaron o resto para decorar toda a vía.

O obxectivo é que a vila mostre a mellor cara das festas non só no horario no que entra en funcionamento a iluminación do Nadal, senón durante todo o día.

Deste xeito bastóns do Nadal, gnomos, agasallos ou bonecos de neve locen na rúa grazas á achega económica de todas as familias que viven nesta rúa.