Dous colexios privados de Pontevedra e Poio, entre os centros de toda España con ameazas de bomba

A Garda Civil e a Policía Nacional de Pontevedra teñen constancia de que dous colexios privados de Pontevedra e Poio figuran entre os centros educativos internacionais de toda España que entre este domingo e este luns recibiron ameazas de bomba.

Segundo confirmou a Policía Nacional, o colexio Los Sauces de Campañó, en Pontevedra, recibiu a ameaza na tarde do domingo e este luns abriron igualmente as súas portas, con todas as precaucións.

En Poio, a Garda Civil confirma que o SEK-Atlántico tamén recibiu unha ameaza de bomba pola que patrullas do instituto armado desprazáronse ata as instalacións para comprobar se existía algún perigo. O colexio abriu finalmente as súas portas ao comprobar que todo estaba seguro e prevé formalizar unha denuncia este luns na Comandancia pontevedresa.

Na provincia de Pontevedra tamén recibiron unha denuncia de bomba no colexio Gándara International School da localidade de Gondomar.

En toda España recibiron ameazas de bomba colexios privados internacionais de múltiples provincias, entre elas, Zaragoza, Tenerife, Reus, Tarragona, Vilarreal e Castelló. Todo apunta a que todos os centros recibiron o mesmo correo ameazante e algúns decidiron, por precaución, non abrir as súas portas.

Ademais, o venres recibiron ameazas do mesmo tipo dous centros de Palma e Alacante.