Oferta de prazas para obradoiros e actividades da Escola Feminista para a Mocidade

Actividade da Escola Feminista para a Mocidade © Concello de Pontevedra

Continúan as actividades da Escola Feminista para a Mocidade durante as próximas semanas con propostas para persoas que teñan entre 15 e 35 anos.

Desde novembro desenvólvense distintas accións que terán continuidade con novos cursos e talleres. A preinscrición permanece aberta a través do formulario en liña aberto na páxina oficial do Concello de Pontevedra.

Unha vez realizada a preinscrición avisarase ás persoas admitidas en cada actividade para que formalicen a inscrición definitiva coa documentación precisa. Para máis información, as persoas interesadas teñen a opción de contactar coa Oficina de Xuventude, en horario de 09.00 a 14.00 horas na Casa da Luz; no teléfono 986.840.367 ou no correo electrónico xuventude@pontevedra.gal

As prazas dispoñibles ofrécense para as seguintes actividades: