O megaiate Tumberry sofre unha vía de auga en Sanxenxo

O megaiate Tumberry encallado en Sanxenxo © PontevedraViva O megaiate Tumberry encallado en Sanxenxo © PontevedraViva

O megaiate Tumberry tivo unha vía de auga este domingo en Sanxenxo.

Trátase dun dos barcos máis luxosos de España con 49 metros de eslora e valorado, en numerosas ocasións, en sete millóns de euros.

Estaba amarrado no náutico de Sanxenxo, pero tras detectarse que sufría unha vía de auga, trasladouse fronte á praia de Carabuxeira, onde desde esta mañá están a realizar as labores pertinentes para baleirar a auga que se acumula no seu interior.

O megaiate pertenceu ao empresario Fernando Fernández Tapias e nel navegaron tanto a súa muller Nuria González, como José María Aznar, Ana Botella e Isabel Preysler.

Naquel momento tiña outro nome, 'Nufer', un xogo de palabras formado pola primeira sílaba dos seus donos, Nuria e Fernando. Anos despois comprouno Juan Carlos Rodríguez Cebrián, sobriño de Amancio Ortega, que rebautizó o barco co nome de 'Tumberry'.

En 2015, Rodríguez Cebrián vendeullo a un empresario chinés, que lle fixo un gran lavado de fronte e comezou a alugalo para vacacións de luxo. Lydia Lozano foi unha das persoas que o alugou durante a pandemia para navegar por augas de Mallorca.