Alugar pisos en Pontevedra resulta pouco rendible

Pontevedra sitúase entre as cidades españolas cunha rendibilidade máis baixa no alugueiro de pisos xa que apenas chega ao 5%. A media nacional é do 6,2.

Segundo os datos publicados por Pisos.com, o prezo medio dunha residencia de 90 metros cadrados é de 190.800 euros, mentres que a renda media mensual foi de 990 euros, polo que o propietario obtivo unha rendibilidade de 11.880 euros brutos anuais.

O director de Estudos de Pisos.com, Ferran Font, sinalou que "ante a crecente demanda e a falta de oferta, o prezo das vivendas de alugueiro non só mantense, senón que crece de maneira moi importante nalgunhas rexións máis dinámicas".

A clasificación deste portal inmobiliario sobre a rendibilidade media do alugueiro das capitais de provincia españolas mostra que Lleida, cun 7,56%, foi a máis rendible. Séguenlle Murcia (7,44%), Zamora (7,37%), Huesca (7,22%), Ávila (7,17%), Xaén (7,11%), Almería (7,09%), Huelva (6,97%), Castelló da Plana (6,83%) e Teruel (6,76%).

Respecto a as menos beneficiosas, encabeza San Sebastián, cun 3,58% e séguenlle Pamplona (4,29%), Palma de Mallorca (4,63%), Cádiz (4,70%), Bilbao (4,70%), A Coruña (4,74%), Madrid (4,88%), Xirona (4,89%), Pontevedra (5,04%) e Selecta (5,16%).

AXUDAS

As novas axudas ao alugueiro da Xunta, o coñecido como Bono alugueiro, poderán solicitarse a partir do 15 de xaneiro e contarán cun orzamento anual de 10 millóns de euros ata 2025.

A intención do Executivo autonómico é triplicar o número de beneficiarios actuais, pasando de 1.300 a un total de 3.600 en 2024.

As axudas, que ata o de agora eran do 50 % da renda mensual do alugueiro, se modularán e serán de entre un 30 e un 60% en función dos ingresos do beneficiario, xa que se terán en conta os ingresos e as circunstancias persoais e familiares dos solicitantes en lugar de facer unha repartición lineal entre todos.

Así, haberá un suplemento de 10 puntos porcentuais para os colectivos con máis dificultades para acceder a un fogar, como menores de 36 anos, familias numerosas e monoparentais, ou persoas rexistradas desde fai máis dun ano no Rexistro de demandantes de vivenda protexida. Con carácter xeral, os ingresos da unidade de convivencia non poderán superar 3 veces o Iprem (25.200 euros ao ano) e, canto máis baixos sexan, maior será a porcentaxe de renda subvencionada.

A nova convocatoria tamén limitará o prezo do alugueiro de vivendas para as que se solicita a axuda en función do municipio no que estean localizadas. En concreto, no caso das sete cidades, a renda máxima queda fixada en 600 euros; para os outros concellos de carácter urbano, en 550 euros; e no resto de Galicia, en 425 euros.