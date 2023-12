"Por primeira vez, disporemos de 5 millóns de euros destinados en exclusiva para mantemento na cidade e no rural"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ven de publicar a memoria xustificativa da Alcaldía onde aclara as partidas máis significativas do borrador do orzamento que defende para o vindeiro exercicio 2024 e no que o capítulo de investimentos ascende a 14,1 millóns de euros.

O rexedor capitalino sinala que "é o momento de seguir cara adiante nunha nova fase de construción do futuro de Pontevedra" e asegura que "teño claro que o futuro é buscar a excelencia na prestación dos servizos, o coidado e respecto dos espazos públicos, a ampliación das zonas de lecer, deportivas e de encontro veciñal ou o afincamento da solidariedade e igualdade social".

Ademais de actualizar as contas municipais á situación económica actual, Lores apunta que outras razóns para sacar adiante o seu orzamento para o vindeiro ano: a incorporación da concesión dos fondos europeos e a previsión das vindeiras liñas que se solicitarán no futuro; a dotación económica para gañar espazos de lecer como o gran parque da Parda ou o acondicionamento da pasarela peonil de Doce de novembro; o incremento das partidas destinadas ao mantemento xeral da cidade (espazos públicos, edificios municipais, infraestruturas deportivas, pontes, centros culturais...), ou a creación de novas prazas técnicas que permitan asumir o aumento da carga de traballo da administración local.

Entre as prioridades do goberno local o alcalde cita o mantemento dos espazos públicos.

Beirarrúas, calzadas, iluminación, mobiliario público, abastecemento e saneamento, sendas peonís, parques e todo tipo de espazos verdes, parques infantís... "todos teñen que estar en perfecto estado de conservación e uso para os veciños e as veciñas, tanto do ámbito urbano como do rural", dixo. "Outra prioridade no rural que me teño marcado é duplicar as rozas e limpezas das estradas e camiños municipais", engadiu

Esta é unha das principais novidades "por primeira vez, disporemos de 5 millóns de euros destinados en exclusiva para mantemento na cidade e no rural".

Incluirá fondos para a posta a punto de bens municipais (nomeadamente as instalacións deportivas), ampliar a rede de locais sociais e "o mantemento de elementos estruturais singulares: pontes, pasarelas, pontellas municipais sobre os ríos do municipio" uns traballos que comezarán pola ponte dos Tirantes xa que, entende o alcalde, "é preciso unha supervisión e mantemento das súas estruturas, ao igual que a limpeza".