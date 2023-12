"Máis asesores, menos xestión e cero investimentos" así resume o BNG de Poio o orzamento municipal

O BNG anuncia que presentará emendas aos orzamentos do Concello de Poio aos que considera "faltos de investimentos e con maiores gastos de persoal pola creación dun novo posto de asesor do goberno".

Para os nacionalistas nestas contas municipais "prodúcese un claro apagón inversor" e aseguran que "queda constatado que a única herdanza que recibiu este goberno foron todas as inversións que se financiaron no anterior mandato".

Tamén critican que "non hai nin rastro do contrato da auga, nin rastro do novo centro de saúde, nin rastro das pistas de Monte Baldío, nin de ningún proxecto dos que vendían no seu programa electoral".

Os nacionalistas denuncian que o goberno segue "vendendo" unha baixada de impostos "cando non se vai aplicar ata o recibo de 2025".

O grupo municipal do Bloque pide ao alcalde Ángel Moldes "que pida desculpas á veciñanza do noso concello por enganalos cando el mesmo sabía que isto non se podía aplicar no vindeiro recibo".

Asegura o BNG que "a situación das arcas públicas dista moito da imaxe dada polo goberno popular" posto que, según insisten, a liquidación do orzamento do 2023 é positiva e cumpre co principio de estabilidade orzamentaria. "É falso que o Concello non pode investir, parece que o señor Moldes atópase aínda na oposición criticando constantemente ao goberno dos últimos 28 anos, animamos a que o grupo popular presente unha emenda ao seu propio orzamento, consecuentemente coas súas críticas ao anterior goberno e deixe de escudarse na débeda adquirida".

Por último, o BNG de Poio sinala que por primeira vez, a modificación da Relación de Postos de traballo (RPT) non contou co apoio de todos os sindicatos que conforman a mesa de negociación, "esa é a participación e transparencia do Partido Popular" sentencia a formación nacionalista.