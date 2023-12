A Deputación ponderará a perda de poboación e o envellecemento no reparto de fondos aos concellos

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, avanzou este sábado que o plan +Provincia ponderará a perda de poboación e o envellecemento no reparto de fondos aos concellos.

En conxunto alcanzará os 48,2 millóns de euros, un 9,5% máis que o ano pasado e "será un motor de desenvolvemento local, o resultado da escoita activa aos alcaldes e un baluarte do municipalismo deste goberno", sinalou López.

O Plan +Provincia incorporará catro liñas de subvencións para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes: todos, agás as cidades de Pontevedra e Vigo.

Nomeadamente, reservaranse un total de 33,74 millóns na liña 1 para financiar investimentos (o 70% do total), 4 millóns na liña 2 para atender o gasto corrente (8,3%); 9,25 millóns na liña 3 para a activación do emprego (9,2%) e, como novidade, incorpórase unha cuarta liña dotada con 1,2 millóns de euros para financiar a redacción de proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas (3%).

En canto ao reparto, o plan distribuirá o crédito en base a unha porcentaxe fixa, que será do 45%, e unha variable, do 55%, segundo criterios de poboación, superficie, núcleos e, por primeira vez, de incidencia do reto demográfico.

Deste modo, o 43,57% dos fondos (21 millóns) distribuirase entre os 36 concellos de menos de ata 10.000 habitantes, mentres que o 33,71% do orzamento (16,25 millóns) irá destinado aos 15 concellos de entre 10.001 e 20.000 habitantes. Finalmente, os oito concellos de entre 20.001 e 50.000 habitantes beneficiaranse de 10,95 millóns, o 22,75% do total. Deste xeito, preto do 80% do orzamento do +Provincia recaerá sobre os concellos de menos de 20.000 habitantes para atender as súas necesidades.

Entre as novidades, o +Provincia ofrecerá aos concellos a posibilidade de recorrer a ata un 30% -e con carácter excepcional e só en 2024 a ata un 50%— do crédito de investimento para amortizar débedas de exercicios pasados, financiar servizos municipais ou obras non consideradas de investimento, sempre e cando estean debidamente xustificados.

Do mesmo xeito, para axudar aos concellos a afrontar aos seus grandes desafíos de futuro, a Deputación incorporará nas bases do +Provincia iniciativas como a liña 4, destinada a que os municipios poidan redactar proxectos encamiñados a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas.