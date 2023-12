Un incendio deixa sen fogar unha familia de Cerdedo-Cotobade

Incendio nunha vivenda de Cerdedo-Cotobade © Javier Lois Abal

Unha familia do Carballal, en Cerdedo-Cotobade, quedou sen casa durante esta madrugada despois de declararse un incendio no seu interior.

Segundo os datos facilitados polo 112, o lume foi declarado ao redor das 20:00 horas deste venres, calcinou a metade da vivenda e mesmo provocou que colapsase o tellado. Afortunadamente ninguén resultou ferido.

Javier Lois Abal 'Chufi', concelleiro de Cerdedo-Cotobade, lamenta o sucedido e recoñece sentir "desolación e tristeza" por ver "como unha familia queda sen o seu fogar" e poñen á súa disposición "todo o que poidamos facer e axudar non que se poida".

No operativo, que se prolongou ata case a media noite, interviñeron os GES da Estrada, axentes do Distrito Forestal da zona, recursos do Concello, voluntarios de Protección Civil da localidade e Garda Civil. Desde o 112 Galicia informaron tamén os Bombeiros de Pontevedra.

A este incendio hai que engadir outros sete rexistrados en Galicia nas últimas horas e cuxo denominador común son as potas, cabichas e chemineas.

Neste sentido, desde o 112 explicaron que os de maior magnitude foron o do Carballal (Cerdedo-Cotobade), Coira (Allariz) e San Xurxo de Vea (A Estrada), mentres que en Chantada, Arbo e Cangas os sinistros ocorreron durante a madrugada e sorprenderon aos veciños mentres durmían.

Por último destacan os de Cartelle e Muros, nos que o inicio dos lumes centrouse nas chemineas. Ao contrario dos casos anteriores, en Muros foi necesaria a asistencia médica para unha muller que presentaba algún síntoma por inhalación de fume. Ela mesma, acompañada por un familiar, acudiu ao centro de saúde.