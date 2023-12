O epicentro do Nadal de Barro volverá a estar no Pazo da Crega

A programación de Nadal está a punto de chegar a Barro. O Pazo da Crega volverá a concentrar case todas as actividades que está a preparar un equipo de persoas voluntarias, coordinadas polo goberno municipal, que comenzarán o venres 22 de decembro.

Será o día a partir do cal o propio Papá Noel en persoa recibirá as nenas e nenos de Barro, que poderán entregarlle as cartas en man. O mesmo día da inauguración tamén haberá a actuación de Migallas Teatro.

Polo Pazo da Crega pasarán ao longo do Nadal diferentes grupos e artistas, con actuacións pensadas para todos os públicos.

Serán Os Piñeiriños, Josele e Lucía Comesaña, o grupo de acordeóns Rías Baixas, Aghrú e Ana Angueira, Caxoto, o grupo de danzas Amor Ruibal, as pandereteiras de Peñaflor, a coral de Curro, a Coral Polifónica de Barro, As Cegas, Branca e Negra, o mago Teto e a Banda Xuvenil de Barro.

Ademais de Papá Noel, pola Crega tamén pasará o Apalpador o día 30 decembro e os Reis Magos, o día 5, que iniciarán desde alí a tradicional cabalgata ata a nave da música.

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, sinlaou que estas son unhas datas especiais para todos, especialmente para os máis cativos e por iso, destacou, "pensamos especialmente esta programación e a ambientación deste espazo para eles".