Pontevedra suma novos sendeiros azuis

A Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac) concedeu o galardón Bandeira Sendeiro Azul - 2024 a novos espazos na comarca de Pontevedra, Salnes e O Morrazo .

Entre as novas propostas atópase a Vía Verde de Caldas a Vilagarcía, a Senda Mariñeira entre Vilaxoán e Carril, a Senda fluvial do río Pintillón (Sanxenxo), a Senda do Laño e a Ruta dos Muíños de Samieira (Poio), o Roteiro do Monte Penizas (Marín).

Ademais renovan os seus distintivos: os roteiros de Praias, Cinco Miradoiros, e Montes e Praias (Marín); os Sendeiros de Cabo Udra e Litoral de Bueu; o Sendeiro Azul del Río Verdugo (Ponte Caldelas); o Sendeiro Litoral e a Variante Espiritual do Camiño Portugués (Poio) e en Sanxenxo: o Roteiro dos Carballos de Aldariz e os Sendeiros litorais de Areas-punta Festiñanzo, Canelas-punta Cabicastro, Montalvo-Major, Paxariñas-Montalvo, Sanxenxo-Portonovo e Máxico da Lanzada.

Precisamente Sanxenxo ao sumar o roteiro fluvial do río Pintillón en Dorrón á súa listaxe de Sendeiros azuis e mantén o seu liderado en España.

O programa Sendeiros Azuis premia e recoñece a conservación e recuperación de Sendeiros e itinerarios, transformados en valiosos recursos para a interpretación e a educación ambiental, así como para o goce da natureza a través da realización de actividades recreativas, deportivas e turísticas sostibles.

Para obter o galardón Sendeiro Azul débense cumprir un conxunto de criterios e indicadores, que se agrupan en catro categorías: Características das sendas e trazados; información, señalética e infraestruturas nos Sendeiros; conservación e xestión do patrimonio natural e cultural; e uso público dos Sendeiros.

Os Xurado Sendeiros Azuis 2024 reuniuse o día 30 de novembro de 2023, composto por expertos procedentes de Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidade Valenciana, Estremadura, Galicia, Madrid, Murcia e País Vasco, representando a diversas universidades, administracións públicas relacionadas con Patrimonio Natural e Turismo, asociacións e entidades que traballan pola accesibilidade en espazos públicos, e empresas relacionadas coa saúde.