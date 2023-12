Anuncian a incorporación de cinco novos médicos de familia para os centros de saúde da área sanitaria

O Diario Oficial de Galicia publicou este venres a relación de 72 persoas seleccionadas no proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de facultativo especialista de Atención Primaria.

Nesta relación aparecen cinco novas prazas de médico para dar servizo a centros de saúde da área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

En concreto o Servizo Galego de Saúde (Sergas) ofrece dúas prazas fixas en quenda de tarde no centro de saúde de Vilagarcía de Arousa, con gardas no Punto de Atención Continuada (PAC) de referencia da propia Vilagarcía e no de Caldas de Reis.

As outras tres prazas ofertadas son en quenda de mañá nos centros de Catoira, co PAC de referencia en Vilagarcía; no de Forcarei, con gardas nos PAC de referencia de Cerdedo e A Parda en Pontevedra; e no do Grove, que ten como PAC de referencia o do propio municipio o de Baltar, en Portonovo.

Segundo sinala o goberno galego co fin de axilizar a adxudicación de prazas todos os aspirantes, incluídos os que non teñen a condición de seleccionados, poderán elixir as prazas da súa preferencia nun acto de elección telemático para que, no suposto de quedar prazas sen adxudicar entre as médicas e médicos seleccionados, póidase realizar a selección dun novo aspirante pola orde que reflicta a lista definitiva de profesionais.