VÍDEO.- Detido un veciño Soutomaior na operación contra o trapicheo desenvolta no centro de Arcade

Droga requisada pola Garda Civil tras un rexistro domiciliario en Arcade © Guardia Civil

A Garda Civil do Porriño detivo un veciño de Soutomaior acusado dun presunto delito de tráfico de drogas.

En concreto a detención produciuse no marco da 'Operación Pontesan', que incluíu un rechamante despregamento policial no centro de Arcade para levar a cabo o pasado mércores 13 de decembro un rexistro domiciliario nunha vivenda da rúa Roxelio Landeiro, no que colaboraron efectivos da unidade USESIC da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, o Servizo Cinológico, o Seprona e a Patrulla Fiscal de Vigo.

A intervención chegou mesmo a provocar o corte ao tráfico da ponte medieval de Ponte Sampaio

No citado rexistro a Garda Civil interveu pequenas dose de droga destinadas polo miúdo de substancias estupefacientes, requisando 50,5 gramos de cocaína; 76,4 gramos de haxix, 111,8 gramos de marihuana, ademais de 2.270 euros en billetes de diverso valor e unha báscula de precisión usada para a pesada das substancias, así como embalaxes para o seu envasado e posterior distribución das mesmas.

Con estas actuacións as forzas de seguridade dan por desmantelado o punto de venda de droga.

O detido foi posto ao dispor do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Nº 2 de Redondela.