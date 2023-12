Programación chea de actividades en Moraña para vivir un Nadal divertido e familiar

Presentación da programación de Nadal 2023-24 en Moraña © Concello de Moraña Postal de Nadal do Concello de Moraña © Concello de Moraña

Este venres 15 comeza a intensa programación de Nadal 2023-24 no Concello de Moraña, despois de que nos últimos días se inaugurara o Belén Artesanal da Asociación de Mulleres Rurais, a Aldea Infantil e o aceso da iluminación festiva.

O goberno local espera unha gran participación da veciñanza do municipio nas actividades organizadas para as próximas semanas.

Sito Gómez, alcalde da vila, sinala que "centos e centos de persoas participarán en todas as nosas actividades, polo que creo que vai haber moitísima xente e que vai ser un Nadal con gran pulo para o noso comercio, a hostalería e o concello en xeral, aparte de espertar moita ilusión nos cativos, nas familias e nos veciños".

Este venres presentábase o programa nun acto no que se mostraba o deseño da postal oficial do Concello para estas festas, elaborada por persoas usuarias do Centro da asociación Apacaf para atención a persoas con trastorno do espectro autista en Penagrande.

As actividades iniciaranse este venres co Festival da Escola Municipal de Música a partir das 21.00 horas no Multiusos.

Durante a fin de semana continuarán as actividades coa presentación do libro-homenaxe ao Coronel Francisco Iglesias, que pasou parte da súa vida na Toxeiriña. O acto organizado pola Asociación Cultural Chorima celebrarase o sábado 16 a partir das 19.00 horas no Multiusos.

O domingo está prevista a apertura da primeira edición da Feira de Nadal coa participación de artesáns e artistas da contorna. Será a partir das 16.00 horas na Explanada. Nesa mesma xornada, a compañía Chumpá Teatro representará 'A vida de Brian' ás 20.00 horas no Multiusos.

O resto da programación contará coas seguintes citas:

19 de decembro. 19.30 horas. Multiusos. Exhibición da Escola de Ballet do ANPA do CPI Santa Lucía.

21 de decembro. 20.00 horas. Pavillón Municipal. Xornada Solidaria de Deporte e Familia

22 e 26 de decembro. 16.00 horas. Casa dá Cultura. Talleres infantís para público infantil, de 2 a 9 anos.

23 de decembro. 17.00 horas. Núcleo de Santa Lucía. Visita de Papá Noel.

23 de decembro. 19.00 horas. Festival da Banda de Música Nova Lira.

27 de decembro. 16.00 horas. Casa dá Cultura. Scape Room para escolares, de 8 a 15 anos.

28 de decembro. 19.00 horas. Multiusos. Espectáculo do Mago Albert.

29 de decembro. 19.00 horas. Multiusos. Proxección de 'Padre no hay más que uno 3'.

30 de decembro. 19.00 horas. Multiusos. Certame de Fin de Ano con airiños de Amil, Nova Lira, Coral Voces Amigas e Chinguilipé.

5 de xaneiro. 16.00 horas. Cabalgata de Reyes con percorrido polas parroquias ata regresar a Santa Lucía. Actuación de Nova Lira e degustación de chocolate con rosca.