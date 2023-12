Tres pontevedreses, de Bueu, Marín e Vilagarcía, detidos pola súa relación cunha narcolancha con 5 toneladas de cocaína apresada no Golfo de Guinea

Tres homes naturais da provincia de Pontevedra figuran entre os catro españois detidos nunha operación co tráfico de drogas de dimensións internacionais desenvolvida no Golfo de Guinea, fronte ás costas de África.

Unha patrulleira de alta mar (PHM) da Armada Francesa, co apoio dun dron, incautou máis de 5 toneladas de cocaína no Golfo de Guinea e as autoridades de Cabo Verde procederon á detención de catro persoas, entre as que figura un veciño de Aldán natural de Bueu, outro de Marín e un terceiro de Vilagarcía de Arousa. O cuarto sería natural de Toledo.

A operación desenvolveuse a semana pasada baixo a dirección do Prefecto Marítimo do Atlántico de Francia e do fiscal de Brest. A investigación correu a cargo da OFAST (Office Anti Stupéfiants) da Policía Nacional Francesa e a Dirección Nacional de Investigación Aduaneira (DNRED) de Francia, que pediron a intervención da Armada francesa.

A implicación internacional atópase xa nos inicios da investigación, pois a información fundamental para desenvolvela xurdiu do socios do Centro de Análise e Operacións Marítimas (Estupefacientes) (MAOC-N), da Axencia Antidrogas Estadounidense (DEA) e da información en poder de DNRED.

Segundo un comunicado difundido polo Prefecto Marítimo do Atlántico, a patrulleira estivo apoiada por un dron embarcado de vixilancia marítima SMDM (Sistema de mini drons aéreos embarcados para a Armada) e interveu á primeira hora da tarde do mércores 6 de decembro unha embarcación semirríxida duns quince metros de tipo Go Fast no Golfo de Guinea.

A bordo do barco incautáronse 5.132 quilos de cocaína, cun valor de mercado en Francia estimado en máis de 330 millóns de euros, que logo foron transbordados á patrulleira para ser destruídos.

A Policía Xudicial de Cabo Verde, a través da súa Oficina Nacional de Interpol, detivo o 9 de decembro no Porto de Praia a estes catro homes, cando desembarcaron da embarcación abordada.

Os citados individuos estaban a ser buscados polas autoridades competentes e foron sinalados con bandeira vermella na base de Interpol, a pedimento da policía española..

Os individuos foron acusados ​​dos delitos de tráfico de drogas e asociación ilícita, segundo informou a Policía Judiciária de Cabo Verde non comunicado.

A detención destes individuos contou co apoio da Policía Nacional, a través da súa Dirección de Estranxeiría e Fronteiras, Dirección de Investigación Criminal e Policía Marítima, no marco de operativos conxuntos.

Os individuos foron detidos e presentados ante o Tribunal de Apelacións de Sotavento para o primeiro interrogatorio, e aplicáronselles medidas coercitivas de prisión preventiva, onde estarán á espera do proceso de extradición a España.

A Armada francesa desprega case permanentemente un ou dous buques franceses apoiados por un avión de patrulla marítima no Golfo de Guinea no marco da Operación Corymbe. Complementa así o sistema francés en África Occidental participando no aspecto marítimo da cooperación operativa. Grazas á súa presenza na zona, Francia participa no desenvolvemento da arquitectura de seguridade marítima resultante do proceso de Yaundé. Ademais, este despregamento encaixa co concepto de presenza marítima coordinada apoiada pola Unión Europea