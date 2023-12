Restricións de tráfico na rúa Alemaña para poder repoñer o pavimento

Un tramo da rúa Alemaña de Monte Porreiro terá restricións de circulación durante a tarde do venres e a xornada do sábado para poder realizar obras de reposición do pavimento.

O tramo afectado da rúa Alemaña comprende dende a intersección coa rúa Bélxica ata a intersección coa rúa Luxemburgo.

Os horarios de traballo serán o venres 15 de 15:30 a 20 30 horas e o sábado 16 de 8:30 a 20:30 horas.

No tramo afectado haberá restricións de estacionamento.

A circulación de acceso para os residentes da zona final do barrio vaise realizar polo vial paralelo á rúa Alemaña, para o que se habilita un sentido único circulatorio.