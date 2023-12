Asinan un investimento de case un millón de euros para construír un parque polideportivo no Grove

Luis López e Jose Antonio Cacabelos © Deputación de Pontevedra

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, visitou o Concello do Grove para asinar co alcalde José Cacabelos un convenio de colaboración a través do cal o goberno provincial financiará con máis de 740.000 euros, o 80 % do orzamento, o proxecto para construír un complexo polideportivo ao aire libre nunha parcela sen uso no lugar das Bizocas, en San Vicente do Mar. O Concello, pola súa banda, achega o 20 % restante, uns 185.000 euros.

Este convenio de colaboración está enmarcado no Programa Provincial de Infraestruturas Dotacións Singulares para a Execución da Axenda 2030 (PON2030).

"Unha nova mostra de que tendendo pontes entre administracións facemos que a provincia vaia a máis. A máis en instalacións deportivas de calidade, en fomentar hábitos de vida saudable e na transformación de espazos degradados en áreas de interese para a veciñanza e o turismo", declarou o mandatario provincial despois de asinar o acordo.

A obra, valorada en case 930.000 euros, servirá para construír nunha parcela de case 5.000 metros cadrados que estaba en desuso un parque polideportivo con actividades deseñadas para persoas de todas as idades. Ademais, a ubicación do parque é ideal por lindar co colexio e instituto das Bizocas e estar próximo á praia de Area da Cruz, polo que será un importante reclamo para a veciñanza e os visitantes.

Nesta finca instalarase un circuíto biosaudable, un circuíto de calistenia, un parque infantil, unha cancha de baloncesto ao aire libre e unha pista polideportiva cuberta e con gradas aproveitando a estrutura abandonada que existe nesta parcela. Ao mesmo tempo, crearanse zonas de estancia para fomentar a relación coa natureza e un itinerario peonil que conecte as distintas áreas.

Segundo recolle o convenio, as obras deberán estar rematadas antes do 30 de abril de 2025.