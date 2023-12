A Casa Rosada acolle un Festival de Nadal para persoas maiores

Un Festival de Nadal pensado para as persoas maiores do municipio é a proposta do Concello de Poio para o vindeiro venres día 15 de decembro.

O evento celebrarase na Casa Rosada a partir das 17.00 horas, sen que sexa necesaria formalizar inscrición previa.

Ademais de bingo e rosca, a xornada contará coa música de panxoliñas do Coro da Casa Rosa, e concluirá coa actuación do Trío Azabache.

Doutra banda haberá sorteos dunha cesta de Nadal e outros agasallos.

CADRO SOLIDARIO

Outra acción do Nadal en Poio foi a entrega por parte do ex-traballador municipal Faustino Ucha dun cadro ao óleo que representa unha xornada no areal de Campelo.

A pintura sortearase nunha rifa que pode xa adquirise no Palacete de Besada e tamén se poderá conseguir no Festival de Nadal. Todo o recaudao será destinado a fins sociais.