A Dirección Xeral de Catastro anuncia unha revisión de parcelas en Soutomaior

A Dirección Xeral de Catastro vén de notificar ao Concello de Soutomaior que prepara unha revisión nas parcelas do municipio.

O Goberno local apunta que este procedemento, que comezou durante o mandato do anterior alcalde, Agustín Reguera, é consecuencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado polo PP en solitario no ano 2017 e no cal se incorporaron novos terreos urbanos que ata ese momento estaban considerados como rústicos.

O Catastro revisará o valor daquelas parcelas rústicas que coa aprobación do PXOM en 2017 pasaron a ser urbanas. Trátase dun procedemento que xa se levou a cabo noutros concellos veciños, como Vilaboa, onde se aprobou o PXOM en 2018; ou noutros concellos como Baiona, co PXOM aprobado en 2014, ou Salceda de Caselas, onde o PXOM foi aprobado en 2015.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, sinalou que "se trata dunha medida allea ao Concello de Soutomaior, que depende única e exclusivamente da Dirección Xeral de Catastro e que xa se aplicou noutros concellos da contorna. Estamos falando dun procedemento que xorde como consecuencia da aprobación do PXOM por parte do anterior goberno".

Neste sentido, o alcalde Manu Lourenzo asegurou que "dende o goberno de Soutomaior poñémonos a total disposición dos veciños e veciñas que vaian verse afectadas por este procedemento da Dirección Xeral de Catastro".

O Concello vai habilitar unha oficina de información en dependencias municipais para que a veciñanza que así o requira poida resolver as súas dúbidas e presentar alegacións se así o consideran en canto comecen a chegar as notificacións.