A Fiscalía rebaixa a 7 anos de cárcere a petición de condena para un mozo acusado de violación

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza un xuízo contra un home acusado de violación.

Nas súas conclusións finais, a Fiscalía modificou a súa petición de penas ao considerar ao procesado autor dun delito de abuso e non de agresión sexual, pois entende que durante o xuízo non quedou probado o uso da forza física por parte do acusado, polo que cambiou a solicitude de condena de 12 a 7 anos de prisión.

Tamén modificou de 12 a 7 anos a solicitude de inhabilitación absoluta e de 10 a 7 anos de liberdade vixiada e pide que se lle impoña ao procesado a prohibición de aproximación a menos de 500 metros á vítima, ao seu domicilio, lugar de estudos ou calquera lugar no que esta se atope e a prohibición de comunicación con ela por calquera medio directo e indirecto durante un período de 17 anos (inicialmente o Ministerio Público solicitaba 22 anos).

En concepto de responsabilidade civil, a Fiscalía mantén que este individuo debe indemnizar á denunciante con 210 euros polas lesións sufridas e 20.000 euros polo dano e prexuízo moral sufridos.

Durante a vista oral celebrada este martes a denunciante declarou a porta pechada.

Segundo coincidiron en sinalar tanto o fiscal como a avogada da acusación particular a declaración da vítima "reunió todos los requisitos que pide la jurisprudencia" e "a pesar de su nerviosismo" fixo un relato dos feitos "detallado, sereno, sin contradicciones y coherente".

Esta moza explicou ante o tribunal que o 6 de xuño de 2021 atopábase na casa dos pais dunha amiga en Vilagarcía de Arousa onde estivo con outro mozo máis. Ao longo da noite sumóuselles o acusado que era amigo do mozo que estaba na casa e ao que ela non coñecía de nada. Esa noite, todos estiveron a charlar e consumindo bebidas alcohólicas.

Durante as primeiras horas da mañá, esta moza subiu a unha das habitacións da casa para durmir e sen sequera chegar a quitarse a roupa que levaba caeu nun soño profundo.

O Ministerio Público sostén que pouco despois o acusado "subiu tamén á mesma habitación e deitouse na cama coa muller, e nun momento dado, con ánimo libidinoso, espiuse e, actuando sen o consentimento dela, empezou a tocarlle o peito, os glúteos e a zona xenital, a pesar de que ela, aínda adormecida, retiroulle varias veces as mans". Entón o procesado separoulle a braga e penetrouna vaginalmente. Nese momento a moza espertouse empuxando ao carón ao procesado e saíndo da habitación gritando para pedirlle axuda á amiga.

"Estaba dormida y me ha follado", explicou á súa amiga segundo revelou esta testemuña e corroborou o outro mozo que tamén estaba na casa.

Entón as mozas increparon ao acusado chegando a propinarlle un bofetón que provocou a súa caída polas escaleiras interiores da vivenda.

O acusado tamén ofreceu a súa versión do ocorrido. Respondendo unicamente as preguntas do seu avogado, relatou que aquela noite estivo de cea cos seus compañeiros do equipo no que xogaba como dianteiro, o Arousa SC, e logo foi á casa dos seus amigos.

"Había bebido y después tomamos más copas" e cando "pregunté dónde podía dormir" foi "donde me dijo la dueña de la casa" que era a habitación onde estaba a outra moza que estaba a durmir encima da cama e á que espertou cando "nos tapamos con una manta".

Entón asegura que"nos enrollamos" e "estábamos riéndonos" cando "empezamos a tocarnos" e espíronse. "Ella estaba despierta, para nada estaba dormida", recalcou.

Tamén nega que houbese penetración porque "no se me levantaba" polo que pararon e ela saíu da habitación, momento no que, segundo a súa versión, "empezaron los gritos". "Yo no entendía nada", sinalou.

As probas periciais practicadas polas médicos forenses e a policía científica revelaron que había restos de ADN con perfil xenético coincidente co do acusado no interior do fondo da vaxina da moza "que necesariamente tuvo que derivar de una penetración"

Ademais destes datos obxectivos de carácter biolóxico o fiscal entende que "de la prueba practicada se acredita que el acusado realizó una penetración no consentida".

O representante do Ministerio Público sostén que a declaración da vítima contén "elementos objetivos que acreditan su veracidad" e lembrou que desde o primeiro momento a moza contou a mesma versión dos feitos aos seus amigos, á Policía, aos médicos, na súa comparecencia perante o xulgado instrución e hoxe de novo na Audiencia Provincial.