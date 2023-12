O almanaque municipal para 2024, dispoñible na oficina de Turismo de Pontevedra

A partir deste mércores 13 de decembro estará dispoñible para toda a cidadanía o calendario municipal para 2024. Poderá ser recollido de xeito gratuíto na oficina de Turismo de Pontevedra, o punto de información situado na avenida de Montero Ríos.

As imaxes incluídas no almanaque do próximo ano pertencen a Luís Pereiro, Gustavo Santos, Juan Barcia, Joaquín Barreiro e ao arquivo multimedia municipal.

Amosan distintos puntos do municipio, ao tempo que se realiza unha sorte de percorrido cronolóxico das distintas estampas, citas e elementos que Pontevedra amosa en doce meses.

Estas imaxes poden ser olladas en gran resolución a través dun código QR incluído ao final do calendario, desde o que tamén se pode descargar unha copia dixital.

Como novidade para o ano que está por entrar, o Concello decidiu incluír neste calendario as fases da lúa para cada semana.