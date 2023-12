Aumentan as queixas veciñais polo comportamento dos 'gorrillas' da rúa Augusto García Sánchez

Rúa Augusto García Sánchez © Cristina Saiz

A cidadanía xa está afeita á presenza de gorrillas nalgúns lugares da cidade. Estes aparcacoches ilegais avisan da existencia dunha praza libre ou dan indicacións para estacionar o coche a cambio dunha propina aínda que nalgunhas ocasións, a súa actitude ameazante e mesmo violenta, provoca que se lles entregue unha moeda ante o risco de que raien o coche.

Un deses lugares onde a presenza de gorrillas é habitual é a rúa Augusto García Sánchez onde o comportamento destes aparcacoches xerou o malestar e as queixas dos residentes nesta céntrica avenida.

Segundo explicaron os veciños, nesta rúa "viven un mínimo de 5 individuos", aínda que "ás veces chéganse a duplicar".

"Son de todo menos pacíficos por estar constantemente baixo efectos do alcol e drogas, dedicándose a increpar de maneira diaria aos veciños da zona, a furtar nos supermercados dos arredores, consumir alcol e drogas en calquera parte da avenida, a defecar en lugares públicos tales como a praza de Galicia ou enfronte dun colexio", explica unha veciña.

Os residentes desta rúa queren que se coñeza o problema que sofren pois aseguran que "nos atopamos desamparados ante a pasividade da Policía Local".

Segundo explicaron, a pesar de que denuncian esta situación en numerosas ocasións á Policía municipal "din que existe unha lagoa legal respecto diso e non poden facer nada".

"Resulta incrible a inactividade do Concello e non só por permitir o abandono da zona e desprotexer ao cidadán, senón por permitir a devandita desprotección nas inmediacións dun colexio público onde cada mañá pasan pola avenida miles de nenos desde as 9 da mañá ata as 14 horas", lamentaron.