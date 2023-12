"O tempo marcámolo nós", responde a Deputación ás demandas do PSOE para que poña en marcha o Plan Máis Provincia

"O tempo marcámolo nós, o Goberno provincial. Non nolo van a marcar nin o PSOE, nin ningunha outra formación", respondeu este luns o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, ao manifesto que acaban de publicar os alcaldes do Partido Socialista no que urxen á administración provincial a que poña en marcha o plan Máis Provincia, o novo plan de obras e servizos destinado aos concellos que contará con 48,2 millóns de euros.

Estes alcaldes aseguraron que teñen "bloqueada" a planificación do próximo ano e a tramitación dos Orzamentos municipais porque é "fundamental" para eles "coñecer a letra pequena e a dotación total que nos vai a corresponder co plan de financiamento regrado da Deputación".

Luis López respondeulles este luns que "iso é unha escusa, porque por esa regra de tres a Deputación ou a Xunta non terían orzamentos, porque nós dependemos do Estado e non temos nin a máis mínima idea nin noticia de cal é a achega do que vai ser a participación do ingreso do Estado".

"No fondo o que hai é que pactaron, en moitos casos con moitos partidos, e non se dan posto de acordo para elaborar os orzamentos", engadiu o presidente.

"Ao longo dos seguintes días, nós coa nosa estratexia sempre velando polos intereses da provincia, seguiremos anticipando e anunciando plans diversos", concluíu.